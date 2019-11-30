شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية توقع بروتوكول تعاون لتطوير عمارات حي الزهور بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود الدولة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق السكنية غير الآمنة، قامت المنطقة الغربية العسكرية بتوقيع برتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصري بمشاركة محافظة مطروح، لرفع كفاءة 37 عمارة غير آمنة بمنطقة حي الزهور بالمحافظة، بإجمالي 740 وحدة سكنية كانت قد وصلت إلى حالة خطرة على أرواح السكان نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت.

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ويشمل المشروع أعمال الصيانة للإنشاءات والخرسانات ورفع كفاءة الواجهات والمنطقة المحيطة وتنسيق الموقع العام لتصبح منطقة حضارية ملائمة للسكان بالمنطقة.

من جانبه، أشار محافظ مطروح إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن، مؤكدًا أن البروتوكول يعد باكورة تعاون بين محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلى المصري لاستكمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الأحياء بالمحافظة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول قائد المنطقة الغربية العسكرية ومحافظ مطروح ومدير الأمن ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وشيوخ وعواقل المحافظة.