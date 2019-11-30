شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: «عايز أعلق يافطة بمكتبي مكتوب عليها: كفاية كلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن من الحديث المرسل.
وقال خلال أول اجتماع تنفيذي للمحافظ الجديد، حضره المهندس سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء المجالس والمدن بالمحافظة: «كفاية كلام وخلونا نشتغل بجد، أنا مش عايز لما أعطيك تكليف أو خطة عمل تقولي حاضر وخلاص، أنا عايز شغل وتنفيذ».
وأضاف: «أنا مستعد أسمع أي مقترح قابل للتنفيذ، بس وأنت بنقوله متقولش كلام وبس، عايز آلية التنفيذ، والمسؤول اللي هينفذ وييجي يعرض عليّ هيكون هو اللي له الأولوية في كل حاجة، لكن إحنا تعبنا من الكلام ولازم نشتغل علشان الناس تشعر بما تقدمه الدولة لها».
وتابع: «أنا عايز أعلق يافطة بمكتبي وبقاعة المحافظة مكتوب عليها (كفاية كلام)، علشان يبقى شعار لكل العاملين بالمحافظة».
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: «عايز أعلق يافطة بمكتبي مكتوب عليها: كفاية كلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.