شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: «عايز أعلق يافطة بمكتبي مكتوب عليها: كفاية كلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن من الحديث المرسل.

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وقال خلال أول اجتماع تنفيذي للمحافظ الجديد، حضره المهندس سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء المجالس والمدن بالمحافظة: «كفاية كلام وخلونا نشتغل بجد، أنا مش عايز لما أعطيك تكليف أو خطة عمل تقولي حاضر وخلاص، أنا عايز شغل وتنفيذ».

وأضاف: «أنا مستعد أسمع أي مقترح قابل للتنفيذ، بس وأنت بنقوله متقولش كلام وبس، عايز آلية التنفيذ، والمسؤول اللي هينفذ وييجي يعرض عليّ هيكون هو اللي له الأولوية في كل حاجة، لكن إحنا تعبنا من الكلام ولازم نشتغل علشان الناس تشعر بما تقدمه الدولة لها».

وتابع: «أنا عايز أعلق يافطة بمكتبي وبقاعة المحافظة مكتوب عليها (كفاية كلام)، علشان يبقى شعار لكل العاملين بالمحافظة».