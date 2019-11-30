شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترأس البازار الخيري الدولي السنوي بمقر الأمم المتحدة بچنيڤ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك وزارة السياحة، لأول مرة في البازار الخيري الدولي السنوي، الذي يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة United Nations Women’s Guild بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة في جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، والذي سيعقد في 3 ديسمبر المقبل، وقد تم اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام.

وفي ضوء اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام، أعلنت وزارة السياحة عن تقديم جائزة عبارة عن رحلة سياحية إلى مصر للفائزين في سحب «اللوتري» الذي سيقام خلال انعقاد هذا البازار، وقد أشاد القائمون على تنظيم البازار بالجائزة التي تقدمها وزارة السياحة، مشيرين إلى أنها تعتبر من أفضل الجوائز المقدمة هذا العام بالبازار.

ويهدف هذا البازار إلى تمويل بعض المشروعات الخاصة بالأطفال في الدول النامية، حيث قام العام الماضى بتمويل ما يقرب من 60 مشروعا للأطفال، منهم مشروعين في مصر.

ويشهد البازار حضورًا واسعًا من الجمهور، ويشارك به أكثر من 70 دولة، من بينها مصر، حيث تقوم هذه الدول بتخصيص أماكن لعرض أشهر المأكولات والمنتجات التراثية بها.

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أهمية مشاركة الوزارة في هذا الحدث في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة بالترويج لمصر في المحافل والأحداث الدولية الهامة، حيث يعد هذا البازار واحدًا من اهم الأحداث التي تقام في الأمم المتحدة كل عام، كما أنها تأتي في ضوء حرص الوزارة على إعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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وأشادت الوزيرة بما يقوم البازار للمساهمة في تمويل مشروعات وأعمال خيرية تمثل قيمة إنسانية كبرى ولها دورًا مهمًا وإيجابيًا في تطوير المجتمعات وتنميتها خاصة وأنها موجهة لمساعدة الأطفال، لافتة إلى أنه من خلال هذه المبادرات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق المسؤولية المجتمعية، وهو ما يتسق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تتبنى وزارة السياحة تطبيقها في قطاع السياحة من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

ومن ناحيتها، أكدت مهيتاب مرزوق، رئيسة البازار هذا العام، وحرم المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بچنيف، السفير علاء يوسف، على أهمية هذا البازار السنوي الذي يساهم من خلال المشروعات التي يمولها في التخفيف عن معاناة الأطفال حول العالم، موضحة أنه نتاج لعمل وجهد تطوعي من قبل رابطة نساء الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن مشاركة وزارة السياحة لأول مرة في البازار تعد فرصة كبيرة للترويج لمصر من خلال هذا الحدث الكبير الذي يشهد حضورًا واسعًا يصل إلى حوالى 6000 شخص من العاملين في المنظمات الدولية المختلفة مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الكبرى، وكافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بالاضافة إلى شخصيات عامة وممثلين عن القطاع الخاص يقوم البازار بدعوتهم.

وذكرت أن القائمين على تنظيم الحدث أعربوا عن سعادتهم بالجائزة المتميزة التي تقدمها وزارة السياحة المصرية للفائزين، حيث أن العالم مولع بالحضارة المصرية القديمة ولديه شغف لزيارة مصر.

ومن المقرر أن تتضمن الرحلة التي تقدمها الوزارة للفائزين تذاكر الطيران من وإلى چنيڤ، كما تشمل الانتقالات والإقامة داخل مصر، وتتضمن برنامجا سياحيا لمدة أسبوع بمدينتي الأقصر وأسوان، يزورون خلاله أهم المعالم السياحية هناك ومنها معبد الأقصر، ومعبد حورس، ومعبد الكرنك، وزيارة بعض معالم الضفة الغربية بالأقصر، منها تمثالا ممنون ووادى الملوك ومعبد حتشبسوت، بالإضافة إلى معبدفيله والمتحف النوبى و«المسلة الناقصة» بأسوان.

كانت وزيرة السياحة قد زارت مدينة چنيڤ السويسرية في يوليو الماضي للمشاركة كأحد المتحدثين الرئيسيين في أعمال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان «التمويل الدولي لقطاع السياحة من أجل التنمية لتحقيق أجندة 2030» ‏«Tourism financing for the 2030 Agenda»، والتي عقدت في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة «المعونة من أجل التجارة» لعام 2019 التي تنظمها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والتي شارك فيها زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعددٍ من المسؤولين رفيعي المستوى وصناع القرار من الوزراء وشركاء التنمية والهيئات التمويلية العالمية.