شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تواصل الجولات السياحية للمتدربين الأفارقة المشاركين بدورة «اللامركزية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التنمية المحلية، لليوم الثانى على التوالى، الجولات السياحية للمتدربين الأفارقة، المشاركين في دورة «التنمية المحلية واللامركزية»، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتنظم زيارات سياحية وترفيهية للكوادر الأفريقية المشاركين في الدورة.

وقالت الوزارة، بيان صحفي السبت، إن زيارات اليوم الثاني شملت برج القاهرة ومجمع الأديان وحضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

وأعرب المشاركون في الدورة التدريبية عن سعادتهم بالزيارات التي تضمنتها الدورة للمناطق السياحية والثقافية في مصر والتى تعكس الحضارة المصرية ودورها التاريخي على مدار العصور، مؤكدين على تكرار زيارتهم لمصر عقب انتهاء الدورة مع أسرهم وذويهم للاستمتاع برحلات سياحية وزيارة العديد من مقاصد ومعالم مصر المميزة.

جولة تفقدية للوفد الإفريقي في مجمع الأديان وبرج القاهرة

جولة تفقدية للوفد الإفريقي في مجمع الأديان وبرج القاهرة

جولة تفقدية للوفد الإفريقي في مجمع الأديان وبرج القاهرة