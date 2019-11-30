شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» تشارك في المؤتمر الدولي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، على رأس الوفد المصري المشارك في فاعليات المؤتمر السنوى الدولى لاتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA والمُقرر انعقاده بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر المقبل، ويضم الوفد مُمثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأشار «يوسف»، في تصريحات صحفية، إلى أن اتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA يعد من أهم الكيانات السياحية المؤثرة في أمريكا الشمالية، حيث إنه يضم في عضويته ١٦٦ شركة سياحية من كبار مُنظمى الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله دور كبير في الترويج للوجهات السياحية المختلفة حول العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن مشاركة وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، في هذا المؤتمر الهام يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة من السوق الأمريكي، ما يأتي في ضوء تعزيز العلاقات مع مُنظمى رحلات ووكلاء السفر والسياحة، كما أنها تأتي أيضا في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والكيانات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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وخلال فعاليات هذا المؤتمر سيتم عقد عددا من اللقاءات المهنية مع صانعى قرار السفر الأمريكيين، وشركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الأمريكية، لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب الأمريكي بها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيتم خلال هذه اللقاءات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020، والذي سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة خاصة أن السائح الأمريكي يهتم بالسياحة الثقافية، حيث يعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 احد عناصر الحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري خلال فعاليات المؤتمر عددا من اللقاءات الإعلامية مع أهم المجلات المُتخصصة في السياحة وذلك للترويج لمصر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحيته، أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، على أهمية مُشاركة مصر في المؤتمر هذا العام، خاصة في ظل التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية للتأكيد على أهمية السائح الأمريكي، وسعي الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل على زيادة أعداد السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.

وأكد عمرو بدر عضو مجلس إدارة الهيئة، على أهمية السوق الأمريكي بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد السائح الأمريكي من ضمن السائحين الأعلى إنفاقاً والأكثر شغفاً بالسياحة الثقافية.