شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مواطن لقناة اخوانية: " مصر مليانة مشاريع وانتو بتأكلوا فى نفسكم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح مواطن مصرى، سياسة قناة الشرق الاخوانية التى تعتمد سياستها على نشر الشائعات والأكاذيب والتحريض ضد الدولة المصرية من خارج البلاد.

وأجرى المواطن مداخلة هاتفية مع برنامج "تصريح مواطن" على قناة الشرق، أكد فيها أن الأوضاع داخل الدولة المصرية أصبحت فوق الوصف، فى ظل المشاريع والانجازات التى تنفذها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: "أنتوا قاعدين بتأكلوا فى نفسكم.. وصعبانين علينا والله".

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وتابع المواطن إيهاب قائلا : أن الشعب المصرى أصبح يتابع هذه القنوات الاخوانية على أساس أنها قنوات كوميدية، موجها حديثة لمقدمة البرنامج: "أنتم عايشين فى عالم افتراضى".

يذكر أن الفترة الماضية تشهد العديد من المكالمات المصرية التى تفضح سياسات هذه القنوات، وفيما تكون المكالمات الهاتفية التى تهاجم الدولة المصرية من قبل أعضاء التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، الذى يردد نفس مزاعم قنوات الإخوان ويردد الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، ولا يتطرق إلى الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، فضلا عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية.