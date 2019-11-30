شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: رئيس الوزراء العراقي يتقدم باستقالته رسميا إلى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق سلم كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان العراقي يذكر أن العراق تشهد تصاعدا للاحتجاجات فى مدينة الناصرية والتى أسفرت عن سقوط 15 قتيلا و76 جريحا بين المحتجين وقوات الأمن فى الناصرية جنوب العراق ‏فيما وافق مجلس الوزراء العراقى على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

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