شكرا لقرائتكم خبر عن روميو وجولييت.. شاب يطلق النار على خطيبته لرفضها الرجوع له وينتحر بالنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة النزهة ، واقعة مأساوية، بأن أطلق شاب النار على خطيبته السابقة، من طبنجة كانت بحوزته، لرفضها الرجوع له، أثناء تواجدهما فى الشارع، ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار، وتم نقلهما للمستشفى، وتبين أنهما لازالا على قيد الحياة ولكن فى حالة خطرة، وأخطرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، التى باشرت التحقيق.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي بالمنطقة، برؤيتهم شابا يطلق النار على فتاة، من مسدس أثناء وقوفها فى الشارع، ثم قام بإطلاق النار على نفسه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها كانت خطيبة المتهم وفسخت ارتباطها به بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع لها وحاول أكثر من مرة ولكنها رفضت، وهو ما دفعه لتنفيذ الجريمة.