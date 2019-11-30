شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، بعدما كان آخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضى، ثم مد الفترة حتى نهاية نوفمبر الجارى، ثم مد الفترة حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.
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