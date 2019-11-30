شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر ان تنتهي اليوم، ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، بعدما كان آخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضى، ثم مد الفترة حتى نهاية نوفمبر الجارى، ثم مد الفترة حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.