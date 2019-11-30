شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول سيارة اشتراها أحمد زكى لابنه هيثم بعد استلامها من وريثه الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو لأول سيارة مملوكة للراحل هيثم أحمد زكي، والتى تعد أول سيارة اشتراها له والده الفنان الراحل أحمد زكى، والموجودة داخل جراج منزل والده، وذلك بعد أن تسلمها وريثه الوحيد رامي عز الدين، شقيقه من الأم، وذلك بشكل قانونى، بعد إقامته دعوى إعلان وراثة، للحصول على الميراث الشرعى له، وتصديق نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية له .

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