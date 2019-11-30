المنطقة الغربية العسكرية توقع بروتوكول تعاون لتطوير عمارات حى الزهور بمطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويشمل المشروع أعمال الصيانة للإنشاءات والخرسانات ورفع كفاءة الواجهات والمنطقة المحيطة وتنسيق الموقع العام لتصبح منطقة حضارية ملائمة للسكان بالمنطقة.
من جانبه أشار محافظ مطروح إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن ، مؤكداً أن البروتوكول يعد باكورة تعاون بين محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلى المصرى، لاستكمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الأحياء بالمحافظة .
حضر مراسم توقيع البروتوكول قائد المنطقة الغربية العسكرية ومحافظ مطروح ومدير الأمن ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وشيوخ وعواقل المحافظة.
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