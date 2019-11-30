شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية توقع بروتوكول تعاون لتطوير عمارات حى الزهور بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى إطار جهود الدولة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق السكنية غير الآمنة قامت المنطقة الغربية العسكرية بتوقيع برتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى بمشاركة محافظة مطروح لرفع كفاءة (37) عمارة غير آمنة بمنطقة حى الزهور بمحافظة مطروح باجمالى (740 ) وحدة سكنية كانت قد وصلت إلى حالة خطرة على أرواح السكان نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية.

ويشمل المشروع أعمال الصيانة للإنشاءات والخرسانات ورفع كفاءة الواجهات والمنطقة المحيطة وتنسيق الموقع العام لتصبح منطقة حضارية ملائمة للسكان بالمنطقة.

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من جانبه أشار محافظ مطروح إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن ، مؤكداً أن البروتوكول يعد باكورة تعاون بين محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلى المصرى، لاستكمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الأحياء بالمحافظة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول قائد المنطقة الغربية العسكرية ومحافظ مطروح ومدير الأمن ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وشيوخ وعواقل المحافظة.