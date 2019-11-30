شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصر فى أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر، بوفد ترأسه السفير إيهاب فوزي ،مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، في أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتي انعقدت بمقر المنظمة في باريس خلال الفترة من 12 إلى 27 نوفمبر 2019، وتم خلالها انتخاب مصر بالإجماع لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع للفترة من 2019 إلى 2023.

كما اعتمدت الدورة قراراً مصرياً حول تعزيز تطبيق معاهدة 1970 بشأن الوسائل التي تُستَخدَم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والذي حظي بدعم واسع من قبل العديد من الدول، واستحدث آلية جديدة لشجب عمليات البيع غير المشروعة للممتلكات الثقافية من قبل اليونسكو، وهو القرار الذي تقدم به الوفد المصري لدى اليونسكو في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارتيّ الخارجية والآثار لاِسترداد آثار مصر من الخارج، ومواجهة الإتجار غير الشرعي فيها بشكل عام، وفي صالات المزادات بشكل خاص.

من ناحية أخرى، عقدت الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للدول الأطراف باتفاقية 1972 المعنية بحماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي أعمالها يومي 27 و28 نوفمبر 2019 في مقر اليونسكو، حيث أسفرت انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة التراث العالمي عن فوز مصر بعضوية اللجنة خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مع حصولها على أعلى عدد من الأصوات من بين الدول المترشحة، الأمر الذي يعكس تقدير المجتمع الدولي والدول أعضاء المنظمة لتاريخ مصر وجهودها الحثيثة في مجال صون وحماية التراث العالمي، فضلاً عن ثقتهم في الدور المحوري الذى تضطلع به في دعم القضايا العربية والإفريقية بمختلف المحافل الدولية.

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كما نجحت مصر، بوصفها ممثلاً عن المجموعة العربية، في الانتخابات التي جرت يوم 29 نوفمبر 2019 لاختيار أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي لليونسكو، حيث أسفرت عن انتخاب غينيا الاستوائية رئيساً لهيئة المكتب بجانب ستة نواب هُم مصر وسويسرا وبنجلادش وروسيا وأثيوبيا وسانت لوتشيا.