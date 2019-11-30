شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حل 2068 شكوى فى مبادرة اليوم المفتوح ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك انه فى إطار المتابعه المستمرة للجهاز وعلى هامش مبادرة " اليوم المفتوح " التى اطلقها الجهاز بمحافظة بنى سويف وتفعيل منظومة الرقابة والمتابعة الدقيقة لإجراءات الاصلاح الاقتصادى والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافه الاجراءات الكفيلة بحمايه المستهلك حيث تم حل 2068 شكوى متنوعه حلاً فعلياً.

وأضاف عبد المعطى فى بيان الْيَوْمَ انه فى حمله رقابية تعد من اكبر الحملات التى شنها الجهاز بمحافظة بنى سويف والتى استهدفت الاسواق والمحال التجارية بالمحافظة لضبط المخالفين والتصدى للممارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين بمشاركه سكرتير عام مساعد محافظة بنى سويف ووزارة التموين والإدارة العامة لشرطة التموين والادارة المركزيه لشئون الصيدلة والطب البيطرى حيث تم ضبط سيارتين احداهما تحمل حلويات مجهولة المصدر والأخرى تحمل و3 كراتين تحتوى على اجمالى 72 زجاجه معطر منتهية الصلاحية .

كما تم ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص ويستعمل علامه تجاريه مقلدة وتم التحفظ على و49 جوال دقيق زنه 5 ك ، 199 شيكارة نشا زنه 25 ك ، و 363 علبه ملبن زنه 5 ك معده للبيع ، و55 رف (قالب تحضير ) للملبن السائل حديث الانتاج زنه الرف 40 ك ، و41 عبوة زيت مجهوله المصدر وكذا مصنع للمنظفات يقوم بتقليد وغش العلامات التجاريه الشهيرة ، وضبط مخزن لصناعه الادويه البيطريه به 2 ماكينه لحام أكياس وو1 جالون زنة 30 كجم مدون عليه بالخط اليدوى ( لوكلسين بودره غير معبأة)

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واشار رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والادارة العامة لشرطه التموين والأجهزة الرقابية المختصة لافتا الى انه على هامش مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياه كريمة " وبالتنسيق مع وزارة التضامن ومحافظة بنى سويف ، تم تسليم و10 عرائس من ابناء المحافظة الأولى بالرعاية اجهزة كهربائية كامله " ثلاجة ، غساله ، بوتجاز ، مروحه ، سخان "لكل أسرة.

وأكد عبد المعطى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن ايه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او ايه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية كما وجه رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين وأن الجهاز يُستقبل شكاوى المواطنين عبر اليات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب " المواطن رقيب " 01281661880 أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg