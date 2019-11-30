صور.. "شباب بتحب مصر" تطلق حملات توعوية جديدة فى القاهرة وأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة شباب بتحب مصر، حملة توعوية جديدة، في كل من كلية الصيدلة احدى الجامعات ومدرسة الروضة السلام بمحافظة أسوان.
وتهدف الحملة لرفع الوعي لدى الأطفال، بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التوقف عن استخدام البلاستيك، باعتبارهم جيل المستقبل الواعد.
وشارك في الحملة 23 طفلا من طلاب المدرسة، و4 مشرفات، بجانب 5 من أعضاء المؤسسة.
أوضح أحمد فتحى مؤسس شباب بتحب مصر بالتعاون مع رئيس جامعة مصر، الأستاذ الدكتور، محمد العزازي، وبالتنسيق مع كيان حلم الجامعة، داخل كلية صيدلة، تم التجهيز لفاعلية "say no to plastic"
وتوزيع أكثر من 100 قلة فخار، على الطلاب وبعض الأساتذة، واختتم اليوم بالتوعية ضد أخطار البلاستيك، وأهمية التخلص من المخلفات البلاستيكية.
يذكرأن مؤسسة شباب بتحب مصر، أعلنت عن إنطلاق حملة cleanshores، 13 أبريل من العام الجاري، للحد من استخدام البلاستيك في شمال أفريقيا، بمشاركة مؤسسات وجمعيات من بعض الدول، كتونس والمغرب والجزائر، إلى جانب مصر والتي تم العمل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط وبورسعيد والاسماعلية والبحر الاحمر وأسيوط والاقصر وأسوان.
وأنضم للحملة مؤسسة من دولة أوكرانيا وأخرى من نيجريا، لتتحول الحملة لحركة عالمية للحد من استخدام البلاستيك، من خلال التوعية المباشرة للجمهور والأطفال إلى جانب التنفيذ العملي لحملات نظافة وتجميع مخلفات، بالإضافة لحصول الحملة على الرعاية الإعلامية من المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة وتم توقيع برتوكول مع محافظة القليوبية وتمتد فعاليات الحملة لمدة عامين.
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