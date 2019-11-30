شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بزراعة السنغال: نحتاج خبرة مصر فى تطوير الزراعية والحفاظ على المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألفا بوكار، مدير شركة التنمية الزراعية والصناعية في السنغال، إن وفد البعثة المصرية من رجال الأعمال لدراسة الأسواق فى داكار، هو فرصة جيدة لتطوير الشراكات مع مصر ، خاصة فى مجالات الزراعة التى يعتمد السنغال عليه فى الاقتصاد.

وأوضح بوكار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم العمل على تطوير العلاقات بين البلدين، وخلق شريك مصرى، يعمل مع الوزارات الرسمية، والمزارعين، وتدريبهم لتطوير المحاصيل ، وعدم إهدار المنتج الزراعى، وبيعة بتكلفة مناسبة.

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وأكد بوكار حاجة السنغال إلى تعاون تجارى وفنى والمشاركة فى تطوير الزراعة، وطرقها.

وأشار بوكار إلى أن الحكومة السنغالية، رغم انفتاحها على كل دول العالم، إلا أنها تفضل التعاون مع مصر، خاصة فى الفترة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه، وأبدى استعداده الكامل لدعم السنغال وحكومتها وشعبها، من خلال التعاون معها اقتصاديا و سياسيا واجتماعية.

وأوضح بوكار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه رؤية تجاه الدول الأفريقية، ويعرف جيدًا أهمية الاندماج سويًا ويعمل على ذلك، من خلال رئاسته للاتحاد الافريقى وعلى المستوى الشعبى والدبلوماسى لمصر.