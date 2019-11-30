شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين مقتل 19 شخصا بالكونغو الديمقراطية فى هجوم لعناصر متطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما قامت به جماعات متطرفة تقتل 19 شخصًا بالكونغو الديمقراطية شنَّت عناصر تابعة لإحدى الجماعات المتطرفة يشتبه انتماؤها إلى "ولاية وسط أفريقيا" التابعة لتنظيم داعش هجومًا بالقرب من قرية Oicha"" التى تبعد حوالى 30 كيلو مترًا من بلدة "Beni" شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا – حسبما أعلنت الأمم المتحدة- وما زال البحث مستمرًا عن مفقودين.

وادان المرصد هذا الهجوم الغاشم مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتعاون أمنى ومعلوماتى بين الأجهزة المعنية فى أكبر عدد من الدول فى المنطقة والعالم؛ لتبادل المعلومات حول مختلف النشاطات الإرهابية، وخاصة الجماعات المتطرفة التابعة لـ "ولاية وسط أفريقيا" التى تعتمد على تنظيمات مسلحة متشكلة وناشطة بالفعل ومبايعة لتنظيم داعش، وتنسب نفسها إليه مقابل تلقيها دعمًا ماليًا وبشريًا؛ وذلك لتضييق الخناق على تلك الجماعات التى تتبنى سياسة العنف والقتل والدمار.