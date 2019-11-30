أعضاء مبادرة "امشي.. واعرف بلدك" يزورون متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السبت، أعضاء مبادرة "امشي.. واعرف بلدك" وعددهم ٣٥ سيدة مصرية بصحبة أبناءهم والمنسق العام للمبادرة الدكتورة منى العقاد، ضمن البرنامج الثقافى والتواصل المجتمعي الذي ينظمة المتحف.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على متحف الحضارة، إن برنامج الزيارة تضمن جولة إرشادية قام بها سيد أبوالفضل كبير أمناء بالمتحف وعزة رزق مسئولة التربية المتحفية بالمتحف للتعريف بالمتحف ورسالته وأنشطته المختلفة ودوره الفعال في نشر الوعي الأثري وتعريف ضيوفه بالحضارة المصرية ومراحل تطورها وتأثيرها على الإنسانية من خلال مقتنياته الأثرية.

وعبر الوفد عن سعادته بتطور الأعمال بالمتحف، واستقباله للزائرين طوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية والترفيهية اللازمة لهم، وأنه سيكون صرحا عملاقا يضم حضارة مصر عبر كل العصور بالإضافة إلى دورة كمركز ثقافي متحفي.​