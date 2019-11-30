ملامح جديدة للتعديل الوزاري.. ووزير الكهرباء لمصراوي: "هشتغل مكان ما اتحط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد صلاح:

أعلنت مصادر مطلعة انتهاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من التعديل الوزاري منتصف الأسبوع الحالي، لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إرسالها للبرلمان مع عودته للانعقاد في الثامن من ديسمبر المقبل.

وكشفت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد مجموعة من اللقاءات قبل حركة المحافظين بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر وبصحبته شخصية إعلامية شهيرة، مرجحة أن تكون المقابلات خاصة بالتعديل الوزاري المرتقب.

ورجحت المصادر أن يكون التعديل الوزاري في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، مع عودة مجلس النواب للانعقاد إذا تم الانتهاء منه ووافق الرئيس على الأسماء المرشحة أو إرجاؤه حتى انتهاء منتدى شباب العالم في منتصف شهر ديسمبر.

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وأوضحت المصادر لمصراوي أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء باستمرار العمل داخل الوزارات بالشكل المعتاد سواء بشكل داخلي أو خارجي، "يعني مثلا وزيرة الصحة، أكتر وزيرة بيتقال إنها هتمشي، رايحة بكرة إريتريا لمتابعة حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس في دول إفريقية".

مصدر حكومي آخر شرح لمصراوي الخطوط العريضة للتعديل المرتقب، أولها التوسع في تعيين نواب للوزراء من شباب البرنامج الرئاسي، إضافة إلى دمج مجموعة من الوزارات التي تتشابك وزاراتها، قبل نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام القادم.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يعلم شيئا عن التعديل الوزاري المرتقب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاكر لمصراوي، السبت: "أنا رجل قدري جدا، وأي مكان هتحط فيه هشتغل، وأنا جاهز وتحت أمر مصر في أي وقت ومثل هذه الأشياء، سواء بقائي أو استمراري أمر لا أشغل بالي به، لأن الشغلانة اللي إحنا فيها دي تكليف ومسئولية كبيرة"، مستدركًا: "ربنا يجعل لمصر من يسير وييسر الأمور".​