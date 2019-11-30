بالصور "الزراعة" تعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد : أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكي في محافظة البحيرة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وقال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة، إن مزرعة برسيق تطبق نظم الاستزراع شبه المكثف لتحقيق التنمية الرأسية فى قطاع إلاستزراع السمكي، لافتا إلى أنه من المستهدف الموسم الحالي تحقيق إنتاجية تتراوح ما بين 10 إلى 12 طن للفدان، حيث يتنوع إنتاج تلك المزرعة من أسماك البلطي والبوري والطوبار. بحسب بيان.​

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