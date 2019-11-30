إنفوجرافيك| الداخلية X أسبوع: كشف 220 جريمة وضبط 230 تشكيلا عصابيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 785متهم وبحوزتهم 163 قطعة سلاح ناري، 717 طلقة مختلفة الأعيرة، 24 قطعة سلاح أبيض.

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كما تم ضبط 81 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت 43,395 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 5,367 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 990 جرام لمخدر الهيروين، 50 جرام لمخدر الأفيون، 100 جرام "إستروكس"، 50 جرام فودو 624 قرص مخدر، وتنفيذ 22366 حكم قضائي متنوع، ضبط 3810 قضية متنوعة.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفوجرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.