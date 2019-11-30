بعد وفاة النائب محمد الدسوقي.. انتخابات تكميلية لدائرة الجيزة لخلو مقعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في انتظار وصول كتاب رسمي من مجلس النواب، يفيد بوفاة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة.

وأضاف "الشريف" في تصريحات صحفية، السبت، أن الهيئة فور تلقيها كتاب من مجلس النواب، يتم إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا على المقعد الشاغل بالجيزة من تاريخ تقرير إخطار الوفاة.

وأشاء إلى أن مدة النائب الجديد ستكون استكمالاً لمده عضوية سلفه، موضحًا أن خلو المقعد سيتم مناقشته في مجلس النواب في أول جلسة نيابية.

Advertisements

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تبدأ إجراءات الانتخابات التكميلية بإعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلو المقعد، في أول جلسة عامة تالية لتاريخ الوفاة، والمقرر لها 8 ديسمبر المقبل، ثم مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس النواب على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

وتنص أيضا: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر، خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

وتوفي النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته مساء الجمعة.