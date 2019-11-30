محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة 13 كادرات خاصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة في الدعوى المطالبة بإلغاء إجراءات ترشيح عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، لجلسة 18 يناير المقبل.
جاء ذلك في الدعوى رقم 40937 لسنة 71 ق، والمقامة من محمد حامد سالم المحامي.
كان تقرير المفوضين قد أوصى بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار اللجنة المختصة لترشيح العمداء بجامعة القاهرة، فيما تضمنته من استبعاد اسم المدعي عادل محمد عوض من قائمة الأسماء النهائية للترشيح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة المرافعة بدعوى إلغاء ترشيح عميد كلية دارة العلوم جامعة القاهرة بجلسة 18 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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