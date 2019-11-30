متسول يقتل زميله بسبب 250 جنيه في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر (متسول)، لاتهامه بقتل زميله طعنًا بالسكين بعد سرقته 250 جنيه، بمنطقة المطرية.

تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، إشارة من مستشفى المطرية التعليمي تفيد استقبالها جثة لذكر "مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن، بالانتقال والفحص تبين وصول المجني عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالي من ميدان المطرية دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى هوية المجني عليه وتبين انه يدعي "و.ا" عاطل والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة سرقة متجر بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الى ان وراء ارتكابها "م.ت" عاطل مسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة ب المطرية والسابق اتهامه في عدد 21 قضية أخرهم 21946 لسنة 2016م المطرية سرقة متجر.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض سكين مدمة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة واقر بأنه منذ حوالي أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية دائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي 250 جنيه حصيلة تسوله بالطريق العام ولاذ بالفرار مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنه نافذة محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته تأيدت الواقعة بشهادة "ك.ع" بائع شاي بالميدان ومقيم 1 حارة نور الدين دائرة القسم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، واللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.