"الجنح" تقضي بإحالة اتهام المقاول محمد علي بالنصب لمكتب الخبراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بإحالة اتهام محمد علي "المقاول الهارب"، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة، لندب أحد الخبراء المتخصصين.

وجاء قرار المحكمة لفحص مستندات الدعوة، وكافة العقود، والمستخلصات لإثبات توقف المتهم عن سداد مستحقات الشركة، وتقدير قيمة هذه المستحقات والاضرار المدية والأدبية التي لحقت بالمدعي، وتقدير قيمة ما فاته من كسب وما لحقها من خسارة.

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كما قررت المحكمة تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل، لسماعة المرافعة في القضية بعد ورود تقرير لجنة الخبراء.

وأقام المحامي سمير صبري، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الهارب محمد علي، والتي حملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.

وقال في صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة (المجني عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و30 أكتوبر 2017.