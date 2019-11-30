أخبار مصر | الخوف من الفقد.. أحد الأسباب النفسية لوفاة محمد دسوقي

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عيون اختلطت بها دموع الفرح بالحزن، قلوب ترجف خوفًا من صقر الموت الذي بات يلوح في الأفق، محاولًا اقتناص روح من قلب ذاك الفرح العارم، فستان أبيض، أغانٍ مبهجة، وسط هذه الأجواء، لفظ نائب البرلمان محمد بدوي دسوقي، أنفاسه الأخيرة في حفل زفاف نجلته.

"متزعليش لو سبتك"، كلمات تغني بها الفنان مدحت صالح، في مسلسل "أبو العروسة"، كانت آخر الكلمات التي طرقت على أذني، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، البالغ من العمر ست وستين عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، والتي نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الموجودة في منطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة، وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وكيلي المجلس، أمين عام المجلس، وأقارب العروسين.