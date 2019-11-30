أخبار مصر | محافظ الجيزة يعقد اللقاء الدوري مع نوابه لمناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعقد اللقاء الدوري مع نوابه لمناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،

انطلق منذ قليل، اللقاء الدوري، الذي يعقدهمع أعضاء مجلس النواب عن دوائر الهرم والطالبية وأبو النمرس والحوامدية والواحات البحرية وأكتوبر.

وحضر اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة المهندس ابراهيم ناجى نائب المحافظ والدكتورة هند محمد نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية.

ويأتي اللقاء الدوري للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل اى معوقات او مشاكل تواجه مواطنى تلك الدوائر.

وجاء ذلك في حضور النائب محمد على النائب حمدى السيسي النائب ايهاب غطاطى النائب جمال عقبى النائب احمد سميح النائب ايمن أبوالعلاء النائب ابراهيم حمودة والنائب عصام إدريس.