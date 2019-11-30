أخبار مصر | بالصور.. محافظ أسيوط يستقبل رئيس حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. محافظ أسيوط يستقبل رئيس حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات بيت الأمة، وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا، بديوان عام المحافظة، مساء اليوم السبت.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، والمقرر انعقاده بعد قليل في قاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته باستقبال رئيس الوفد وقيادات بيت الأمة، بديوان عام المحافظة، مشيدًا بدور الحزب في الاهتمام بهموم الوطن والمواطن والعمل على تقديم الأفكار والرؤى لحل المشكلات التي تواجههم من خلال إطلاق عدة مبادرات.

وأكد محافظ أسيوط أن الحزب سيظل ضمير الأمة وصوت الحق الناطق باسم الشعب وهمومه.

وهنأ رئيس الوفد، محافظ أسيوط بتوليه منصبه الجديد، مؤكدًا أن اختياره لتولى قيادة المحافظة ينبع من ثقة الإدارة السياسية الحكيمة في فكره وإدارته وما يتمتع به من خبرات.