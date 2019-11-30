أخبار مصر | بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.. ما الإجراءات القانونية لشغل مقعده بدائرة الجيزة؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.. ما الإجراءات القانونية لشغل مقعده بدائرة الجيزة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أثناء حفل زفاف نجلته بالأمس أثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته، ترصد "الخليج 365" الإجراءات المُتبعة لشغل منصب النائب المتوفي وفقًا للنصوص الواردة في تلك الحالة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مجلس النواب.

ماذا نصت اللائحة الداخلية في حالة وفاة النائب؟



وفقًا لنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيتبع الآتي:

* يقوم وزير الداخلية بإبلاغ رئيس مجلس النواب، بوفاة أحد أعضاء المجلس، خلال ثلاثة أيام من الوفاة.

* يخطر رئيس مجلس النواب الأعضاء بذلك، في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى، ويتم إعلان خلو مقعده.

* يخطر رئيس مجلس النواب، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو مقعد الدائرة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إجراءات الانتخابات بقانون مجلس النواب؟

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* ووفقًا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى. * ووفقًا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى. * وفقا أيضًا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته. * ووفقا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب، يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه. عدد حالات وفيات نواب برلمان 2015



ومنذ انعقاد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في يناير 2015، شهد وفاة 9 من أعضاءه، بداية من وفاة النائب سامح سيف اليزل في 4 أبريل 2016 مؤسس ائتلاف "دعم مصر" وجرى تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر" إلى وفاة النائب محمد بدوي دسوقي أثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، ويعد هذا البرلمان هو أول مجلس أنعقد بعد ثورة 30 يونيو. ومنذ انعقاد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في يناير 2015، شهد وفاة 9 من أعضاءه، بداية من وفاة النائب سامح سيف اليزل في 4 أبريل 2016 مؤسس ائتلاف "دعم مصر" وجرى تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر" إلى وفاة النائب محمد بدوي دسوقي أثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، ويعد هذا البرلمان هو أول مجلس أنعقد بعد ثورة 30 يونيو. أسماء النواب المتوفين



وتضم قائمة النواب المتوفين كل من "النائب محمد بدوي دسوقي، النائب سامح سيف اليزل، النائب محمد مصطفى الخولي، النائب سيد فراج، النائبة أميرة رفعت، النائب هرقي وفقي، النائب أحمد عبدالتواب، النائب رفعت داغر، النائب محمود الخشن".