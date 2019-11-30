أخبار مصر | من سيف اليزل إلى بدوي دسوقي.. 10 وفيات من نواب برلمان 30 يونيو (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من سيف اليزل إلى بدوي دسوقي.. 10 وفيات من نواب برلمان 30 يونيو (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ انعقاد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في يناير 2015، شهد وفاة 10 من أعضائه، بداية من وفاة النائب سامح سيف اليزل في 4 أبريل 2016 مؤسس ائتلاف "دعم مصر" وجرى تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر" إلى وفاة النائب محمد بدوي دسوقي أثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، ويعد هذا البرلمان هو أول مجلس أنعقد بعد ثورة 30 يونيو.

من جانبها، رصدت "الخليج 365" حالات وفاة أعضاء برلمان 2015 على النحو التالي:

النائب محمد بدوي دسوقي

توفي النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أثناء حفل زفاف نجلته بالأمس إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته وبالرغم من أنه تم الاتصال بالإسعاف لإنقاذه ألا أنه توفى قبل وصولها.

النائب سامح سيف اليزل

وتوفى النائب سامح سيف اليزل في 4 أبريل 2016، مؤسس ائتلاف دعم مصر وجرى تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر".

النائب محمد مصطفى الخولي

كما توفي النائب محمد مصطفى الخولي عن دائرة مركز الفيوم في 21 أبريل 2016، وجرى إجراء انتخابات تكميلية وترشحت زوجته عبير الخولي على المقعد ذاته، واستطاعت الفوز به في 27 يوينو 2016.

النائب سيد فراج

وفي 12 يوليو 2016 توفي النائب سيد فراج عن دائرة حدائق القبة وتم إجراء انتخابات تكميلية على المقعد ونجح فيها النائب حسين جاد وتم إعلان فوزه في 6 سبتمبر 2016.

النائبة أميرة رفعت

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كما توفيت النائبة أميرة رفعت في 9 أكتوبر 2016، بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ أثناء ذهابها لاحتفالية 150 عام على الحياة النيابية في مصر، وتم تصعيد النائبة أميرة القشاش خلفًا لها وفقًا لقائمة الاحتياطي لـ"في حب مصر".

النائب هرقل وفقي

وفي 26 يوليو 2017 توفي النائب هرقل وفقي عن دائرة جرجا بسوهاج، وأجريت الانتخابات التكميلية والتي فاز فيها النائب رشدي همام وأُعلن فوزه في 10 يناير 2018.

النائب أحمد عبدالتواب

وفي 29 يوليو 2018، توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وستشهد دائرته تطبيق المادة 25 بمجلس النواب.

النائب رفعت داغر

كما توفى النائب رفعت داغر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بالغربية، في 12 أغسطس 2018، أثناء إجرائه عملية قلب مفتوح بمستشفى دار الفؤاد في السادس من أكتوبر.

النائب حسام الرفاعي وفي 16 سبتمبر 2018، توفي النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، عن عمر يناهز 60 عامًا أثر أزمة قلبية حادة.

النائب محمود الخشن

وفي 28 ديسمبر 2018، توفي النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية عقب أزمة قلبية حادة.