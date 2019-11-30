أخبار مصر | فرج عامر: انضمام مصر لـ"إعلان ياوندي" يعزز من دورها الاقتصادي في المحيط الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: انضمام مصر لـ"إعلان ياوندي" يعزز من دورها الاقتصادي في المحيط الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انضمام مصر إلى مبادرة "إعلان ياوندي" الدولية، والذي تنص على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء يعزز من وضعها وقدرتها الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن كونه يتوافق مع الإصلاحات الهيكلية والتشريعات الضريبية التى تنتهجها وزارة المالية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف "عامر" أن انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي" يؤكد سعى مصر إلى تعظيم دورها في محيطها الأفريقي من خلال إرساء دعائم التعاون القاري في شتي المجالات؛ بما يؤدي إلى بناء القدرات الأفريقية على النحو الذي يُلبي الطموحات التنموية للشعوب الأفريقية، مؤكدًأ أن مصر تدعم كل المبادرات والمشروعات التي تخلق منصات لتبادل الخبرات الدولية والقارية، ومن ثم حرصت على الانضمام إلى "إعلان ياوندي" الذي نتطلع أن يكون منصة فعَّالة لإثراء الحوار البناء حول سبل تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ ما يُسهم في تبادل الخبرات الأفريقية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة.

ولفت "عامر" الى أن مبادئ "إعلان ياوندي" تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية وفق برنامج طموح يحظى بدعم كبير ورقابة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودمج الاقتصاد الرقمي أيضًا في الاقتصاد القومي؛ بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.