أخبار مصر | الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة من مخلفات الحرب بمطار ببرلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة من مخلفات الحرب بمطار ببرلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أنها أبطلت مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مطار شونيفيلد بالعاصمة برلين.

وأوضحت الشرطة الألمانية،، أنن "خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة ليلة الجمعة على السبت، دون تعقيدات".

وتوقفت حركة الطيران، عقب العثور على القنبلة، في المطار ظهر الجمعة لمدة ساعة تقريباً.

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وقد تم إعادة توجيه 6 طائرات إلى مطار تيغل، في برلين أيضاً خلال فترة التوقف، وإرجاء إقلاع 6 طائرات أخرى، حسبما ذكرت بيانات المطار.

وتم اكتشاف القنبلة خلال أعمال رصف لأجزاء من أحد الطرق بالمطار.

ووفقاً لهيئة إزالة مخلفات الأسلحة، فإن منطقة براندنبورغ، التي تقع فيها برلين، تحتوي على أكثر كميات من الذخيرة التي تعود إلى الحرب العالمية في البلاد، حيث تعتبر الهيئة حوالي 350 ألف هكتار مثقلة بهذه المخلفات الخطرة.