أخبار مصر | "المؤتمر" يهنئ السيسي والشعب لفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المؤتمر" يهنئ السيسي والشعب لفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بعد فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة البريطانية لندن حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.

وأكد صميدة، أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر باعتبار ان الدولة المصرية من الدول الرائدة في مجال النقل البحري خاصة ان مصر دولة بحرية لانها تتمتع بموقع جغرافي يمثل قلب العالم كله لها حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس التى تعتبر واحدة من أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم أجمع، مؤكدًأ أن إعادة انتخاب مصر لمجلس المنظمة لم يأت من فراغ وانما جاء من خلال الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية اضافة الى الثقة التي تتمتع بها مصر لدى الدول الأعضاء والحرص على تواجدها واستمرار نشاطها في المجلس الذي يتألف من 40 عضوا من إجمالي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 174 دولة.

ووجه الربان عمر المختار صميدة التحية الى الوفد المصري برئاسة وزير النقل الفريق كامل الوزير والدبلوماسية المصرية على ماقاموا به من مجهودات كبيرة ونشاط واتصالات خلال الانتخابات وقبلها للترويج للترشيح المصري وهو ما أسفر عن الحصول على تأييد ما يزيد على 130 دولة عضوًا، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعطاء اولوية قصوى للاهتمام الحقيقى بملف تطوير الاداء داخل قطاع النقل البحرى باعتباره واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.