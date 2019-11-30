أخبار مصر | "رمزي": مبادرة "الوفد مع المرأة" تهدف إلى تمكينها في شتي المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رمزي": مبادرة "الوفد مع المرأة" تهدف إلى تمكينها في شتي المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "رمزي"، إن الحزب أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية بهدف التواصل مع المواطنين ولتحمل مسئوليات الوطنية تجاه المجتمع، وكان أبرز تلك المبادرات مبادرة "الوفد مع المرأة" والتي تهدف إلى تمكين المرأة في شتي المجالات وتقديم يد العون لها لتحقيق ذلك.
وأضافت أمل رمزي، أن "بيت الأمة" يعقد آمالا كبيرة علي المرأة المصرية ويؤمن بقدراتها الخارقة وهذا ما أثبتته الجارب التاريخية علي مر العصور، ومدي كفاحها وخدمتها للوطن، ولذا يولي الوفد للمرأة أهتماما كبيرة ويؤمن بقدرتها علي تحقيق الأفضل للوطن من خلال مشاركتها في شتي المجالات وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية.