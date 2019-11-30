أخبار مصر | "رمزي": مبادرة "الوفد مع المرأة" تهدف إلى تمكينها في شتي المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رمزي": مبادرة "الوفد مع المرأة" تهدف إلى تمكينها في شتي المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيسة لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أصبح أكثر تفاعلا مع القضايا المجتمعية خاصة التي تهم محدودي الدخل والشباب والمرأة.

وقالت "رمزي"، إن الحزب أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية بهدف التواصل مع المواطنين ولتحمل مسئوليات الوطنية تجاه المجتمع، وكان أبرز تلك المبادرات مبادرة "الوفد مع المرأة" والتي تهدف إلى تمكين المرأة في شتي المجالات وتقديم يد العون لها لتحقيق ذلك.