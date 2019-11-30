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أخبار مصر | "رمزي": مبادرة "الوفد مع المرأة" تهدف إلى تمكينها في شتي المجالات

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أكدت أمل رمزي، رئيسة لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أصبح أكثر تفاعلا مع القضايا المجتمعية خاصة التي تهم محدودي الدخل والشباب والمرأة.

وقالت "رمزي"، إن الحزب أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية بهدف التواصل مع المواطنين ولتحمل مسئوليات الوطنية تجاه المجتمع، وكان أبرز تلك المبادرات مبادرة "الوفد مع المرأة" والتي تهدف إلى تمكين المرأة في شتي المجالات وتقديم يد العون لها لتحقيق ذلك.

وأشارت إلى أن الحزب يواصل فعاليات مبادرة "الوفد مع المرأة" وسينظم اليوم السبت لقاء جماهيري كبير يشارك فيه عدد من الشخصيات العامه والسياسية، بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة أسيوط، وسيتم خلال اللقاء تقديم عدد من الهدايا والمساهمات العينية للمرأة المصرية من اجل مواجهة أعباء الحياة ولتكون أكثر فعالية داخل المجتمع ومساعدتها علي إقامة مشاريع لتكسب منها لقمة عيش تمكنها من تحسين مستواها الاقتصادي.

وأضافت أمل رمزي، أن "بيت الأمة" يعقد آمالا كبيرة علي المرأة المصرية ويؤمن بقدراتها الخارقة وهذا ما أثبتته الجارب التاريخية علي مر العصور، ومدي كفاحها وخدمتها للوطن، ولذا يولي الوفد للمرأة أهتماما كبيرة ويؤمن بقدرتها علي تحقيق الأفضل للوطن من خلال مشاركتها في شتي المجالات وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية.

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