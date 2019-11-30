أخبار مصر | محافظ القاهرة: مواصلة أعمال نقل وتسكين أسر الرزاز بمساكن آمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مواصلة أعمال نقل وتسكين أسر الرزاز بمساكن آمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمال الإزالة بمنطقة الرزاز بالدويقة، والتى تضم 63 عقار تم حصر كافة الأسر المقيمة بها والبالغ عددهم حوالي 370 أسرة لنقلهم وتسكينهم بمساكن الاسمرات 3، وذلك فى إطار استمرار جهود المحافظة وخطواتها الجادة فى ملف مواجهة العشوائيات وتطويرها، وخاصة إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة بحي منشأة ناصر طبقاً لتقارير اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال الإخلاء والتسكين تتم على قدم وساق لسرعة الانتهاء من نقل وتسكين الأسر بالأماكن الجديدة الملائمة والآمنة حفاظاَ على أرواحهم فى مدة أقصاها اليومين القادمين ، مشيراَ انه حتى الآن تم إخلاء ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3، وتم الانتهاء من إزالة 43 عقار نهائياَ فور إخلائهم لعدم استغلالهم مرة أخرى.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم ، كما أصدر تعليماته بتوفير ومضاعفة كافة انواع المعدات اللازمة لسرعة استكمال أعمال الإزالة ، واستمرار التنسيق مع أجهزة الأمن للانتهاء من إخلاء باقى العقارات ذات الخطورة الداهمة نهائياَ ، وكلف بمواصلة أعمال تدبيش الحافة الجبلية المطلة على الموقع اولاَ بأول بعد إزالته وإخلائه لتأمين المنطقة .