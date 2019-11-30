أخبار مصر | "الأطباء" تطلب رد برنامج الزمالة على تساؤلاتها حول نظام التكليف الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تطلب رد برنامج الزمالة على تساؤلاتها حول نظام التكليف الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الأطباء، خطابا إلى أمين عام الزمالة المصرية الدكتور مجدي الصيرفي، يحمل كل تساؤلاتها حول نظام برنامج الزمالة بعد وضع نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة دون نقاش ولا حوار مع الجهات المعنية.

وأضافت النقابة خلال بيان، أمام ما تسرب من ملامح عن هذا النظام الجديد الذى ينص على إلحاق كل الأطباء دفعة واحدة من التكليف إلى الزمالة وهو ما يفوق إمكانات البرنامج الذى لطالما طالبت النقابة بزيادة الاعداد سنويا من 500 إلى 1000 وكان الرد هو الرفض لعدم وجود إمكانيات.

وأشار البيان، إلى أنه لهذا أرسلت النقابة هذه التساؤلات إلى أمين برنامج الزمالة، في محاولة للحصول على إجابة والوقوف على حقيقة الموقف وهى:

- هل هناك تعهد رسمي وقدرة فعلية للزمالة المصرية لاستيعاب الأطباء المكلفين سنويًا (حوالي ٩٠٠٠ طبيب في دفعتي التخرج كل عام)؟ - هل تستطيع الزمالة - بالاضافة لأطباء التكليف - استيعاب حوالي ٢٠٠٠ طبيب سنويا من الأطباء المقيمين الراغبين في دراسة الزمالة كما كانت تستوعب سنويًا سابقًا أم ستكتفي بأطباء التكليف وترفض المتقدمين من الأطباء المقيمين؟ - ما هي الأقسام المؤهلة حاليا بكل مستشفي لتدريب الزمالة وما هو عدد المتدربين المؤهل بكل قسم لاستيعابهم؟ Advertisements

- برجاء موافاتنا بقائمة تفصيلية بأسماء المستشفيات والاقسام التي استوفت معايير الاعتماد ببرنامج الزمالة بكل مستشف. - ما تأثير قضاء ٣ شهور سنويا من فترة تدريب الزمالة في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى تدريب الزمالة؟

- ما موقف الاعتراف الدولي لبعض التخصصات عند حدوث تغييرات شديدة للبرنامج التدريبي؟

- برجاء إرسال أي مخاطبات من جهات الاعتراف الدولية إذا وجدت. - ما موقف زمالة الكلية الملكية البريطانية المعتمدة لزمالة طب الأسرة المصرية علي أساس برتوكول محدد، يقضي به الطبيب المتدرب ١٨ شهرًا في دورة دقيقة بين أقسام المستشفى (الباطنة والنساء والاطفال والانف والاذن والرمد والعظام والجراحة والنفسية والجلدية وشهرا واحدًا بالطوارئ) من تحويل تدريب الطبيب بالمستشفي إلى ١٥ شهرًا من العمل بالطوارئ فقط، طوال مدة التدريب.

برجاء إرسال أي مخاطبات رسمية مع زمالة الكلية الملكية البريطانية إذا وجدت.