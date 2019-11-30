أخبار مصر | الجيزة تنقل موقف الكيت كات العشوائي لشارع وابور الثلج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تنقل موقف الكيت كات العشوائي لشارع وابور الثلج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد الموقع المقترح لنقل الموقف العشوائي الكائن بميدان الكيت كات والذي يتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه "راشد"، رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي العجوزة ورئيس جهاز السرفيس، بنقل الموقف من موقعه الحالي، استجابة لمطالب المواطنين حيث تم نقل الموقف من ميدان الكيت كات إلى موقف سيارات بشارع وابور الثلج بحي العجوزة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بميدان الكيت كات وشارع النيل ونفق 15 مايو.

كما وجه المحافظ، بضرورة نقل المواقف العشوائية بنطاق كل حي ومركز بعيداً عن مسار الطرق الرئيسية لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية مع توفير إماكن بديلة لتلك المواقف للتسهيل علي المواطنين.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة اليومية التي يقوم بها للوقوف علي حالة النظافة والأشغالات بالشارع واعمال تطوير الطرق وصيانتها.

كما تفقد "راشد" أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب ومحي الدين والبطل أحمد عبد العزيز والتي تنفذها المحافظة في إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.

وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال ومتابعة يومية للشركات المنفذة للأعمال للتاكد من التزامها بالجدول الزمني.