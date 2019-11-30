مصر | بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبو النمرس، وتعهد كلِ من الطرفين بعدم التعرض للطرف الآخر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وكانت وقعت خلافات ثأرية بين عائلتي "جوهر وأبو خليل" بمركز أبو النمرس، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، أسفرت عن سقوط قتلي منهم.

وعقدت جلسة الصلح اليوم السبت، بمركز شباب قرية طموة بمركز أبوالنمرس، في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والنائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس، والدكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، والحاج جمعه قاسم أبو إدريس، والعمده أحمد حماده أبو راشد، والمستشار جمال ريحان المحامي، وعدد كبير من الأهالي بالقرية، وبعض الشخصيات العامة.

وتعهد أفراد الخصومة على كتاب الله على أن يكون الصلح بينهم بشكل نهائي وعدم الالتفات، لوشاية الحاقدين والعيش معًا في سلام وسط ترحيب من الحاضرين.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، ومعاونيه الرائد مصطفي عثمان، والنقيب إسلام عكاشة، وبعد إتمام الصلح بين العائلتين انصرف كل منهم دون تعرضه للطرف الآخر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.