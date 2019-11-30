مصر | تأجيل دعوى بطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر لـ 14مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى بطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر لـ 14مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه، لجلسة 14 مارس المقبل للمستندات.

وحملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية.