مصر | رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر جديد بأشمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر جديد بأشمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح صباح اليوم السبت، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة كل من المستشار أحمد أبو دقة مدير التفتيش القضائي، والمستشار فتحي عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عزت أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وفي حضور كل من المستشار محمد عبد العزيز راشد مدير مكتب فني المنوفية المستشار محمد عبد الباسط الكاشف مدير إدارة الدعوى التأديبية بالمنوفية، مقر نيابة أشمون الإدارية القسم الثاني، والتي كان قد صدر قرار وزير العدل رقم ٦١٣٣ ٢٠١٩ بإنشائها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة معالي المستشار عصام المنشاوي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ ٨ ٢٠١٩.

وخلال زيارته قام "المنشاوي" بالاجتماع بعدد من أعضاء نيابات محافظة المنوفية حيث أعرب سيادته عن خالص تقديره لما يقومون به من جهد دؤوب، مؤكدًا على دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.

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ومن الجدير بالذكر أن نيابة أشمون القسم الثاني تختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة أشمون والقرى التابعة لها الذين لا تختص بهم نيابة أشمون القسم الأول.

يأتي ذلك في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.