مصر | قتلها عشيقها وحرقها.. النيابة تصطحب المتهم لمسرح الجريمة في وقعة "سيدة الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلها عشيقها وحرقها.. النيابة تصطحب المتهم لمسرح الجريمة في وقعة "سيدة الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم ويدعى "محمد" في عقده الرابع من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قتل عشيقته وتدعى "ف.م" لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، بمنطقة الهرم وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بقتل عشيقته عندما قررت انهاء علاقة جنسية استمرت بينهم لمدة عام، فقام بقتلها ثم سكب البنزين بشقتها لطمس اي ملامح لجريمته، فيما اصطحبت المتهم لموقع الجريمة لتمثيلها

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة شارع المسجد الأقصى بنطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وعثر بداخل الشقة على جثة "ف. م" في العقد الرابع من عمرها، وبعمل التحريات التي قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تبين وجود شبهة جنائية.

وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وبتفريغ الكاميرات تبين وجود شخص أمكن تحديد هويته في وقت متزامن للواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه "محمد. ع" في العقد الرابع من عمره، وبتضيق الخناق عليه اعترف بقتلها لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.