مصر | المشدد 15 سنة لمتهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 سنة لمتهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشارين حسن السايسو طارق محمود، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.

وكانت النيابة قد تلت أمر الإحالة وأنكر المتهمان الاتهامات، وطلبالدفاع أجلًا للاطلاع والاستعداد، يُذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمينأنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخرمتوفي محمد أحمد عبد العاطي جماعة إرهابية فيما بينهم والتي من أغراضهاالدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علىالقوات الشرطية ومنشأت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجراميةوذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليهما شروعهما والمتوفي المشار إليه على قتل المجني عليهم مأموري الضبطالقضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطةالمرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفي صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرحالواقعة للشد من أزره بأسلحتهما إل أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهمفيه وهو حيدتهم عن هدغهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وشملت اتهامات النيابة إحراز كلا منهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن، وذخائر "عدة طلقات"، استعملاها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًالهما بحيازتها أو إحرازها.