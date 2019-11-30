مصر | "كسر الباب".. حبس تشكيل عصابي بأكتوبر في سرقة المساكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كسر الباب".. حبس تشكيل عصابي بأكتوبر في سرقة المساكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتخصص في سرقة المساكن ليلًا بأسلوب التسلق وكسر الباب، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب حوادث سرقات المساكن ليلًا بأسلوب التسلق وكسر الباب متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمدينة 6 اكتوبر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات أكدتها التحريات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات (7 شاشات تليفزيون، ميكروويف، ماكينة قهوة، جهاز لوحى "تابلت"، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.