مصر | المشدد 7 سنوات لشقيقان بتهمة القتل في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لشقيقان بتهمة القتل في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شقيقان بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بقتل مواطن بسبب خلافات سابقة بسبب الأطفال فى المعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجبد عبد اللطبف ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين " جمال. م"، وشقيقه "علي.م"، تهمة قتل المجني عليه "زكريا بخيت"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد علي إثر مشاجرة نشبت بينهم، بأن قاما بالتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء، قاصدين إزهاق روحه ونتج عن ذلك إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، والتي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إحراز بدون ترخيص سلاحين أبيضين " سكين ".