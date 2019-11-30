مصر | المشدد 7 سنوات لطبيبة وزوجها بتهمة التزوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لطبيبة وزوجها بتهمة التزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات، لطبيبة بشرية وزوجها، بتهمة تزوير محررات رسمية، للاستيلاء على تركة شقيقتها المتوفاة بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "ابفون اسحق"، طبيبة بشرية، و"أنسي سعد"، دبلوم صنايع، ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية، موثقة مكتب توثيق السيدة زينب في ارتكاب تزوير محررين رسميين، " توكيل وإقرار بنكي"، حال تحريره المختص بوظيفته، لجعل واقعه مزوره في صورة واقعة صحيحة، بأن أمداها بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحررات، وقد ضبطت تلك المحررات المزورة علي هذا الأساس، فتمت تلك الجريمة بناءً علي تلك المساعدة.