مصر | المشدد 5 سنوات لعاطل سرق مواطنا بالإكراه في المعادي

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد. ب"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالطريق العام بالإكراه في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبد المجيد عبد اللطيف، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد. ب"، سباك، وآخرين، تهمة سرقة المجني عليه "محمد. ع"بطريق الإكراه، بأن استوقفوه بالطريق العام ليلا، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، فأحدثوا إصابته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي منقولاته والمبلغ المالي خاصته.