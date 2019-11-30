مصر | مناظرة النيابة لجثة ربة منزل قتلتها صديقتها بحي الأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة ربة منزل قتلتها صديقتها بحي الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة، لجثة سيدة عثر عليها مذبوحة داخل شقتها في منطقة الأسمرات بالمقطم، أن الجثة لسيدة ثلاثينية العمر وبها جرح غائر في منطقة الرقبة الذي أدى إلى نزيف شديد، مما أدى إلى وفاتها في الحال وترتدي ملابسها كاملة.
كان قسم شرطة المقطم تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على مبالغ مالية، كانت المتهمة أقرضتها للمجنى عليها.
كما أمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بالمكان المحيط بالواقعة وإرسال تقرير وافٍ بها.
كما كلفت النيابة الطب الشرعى فى وقت سابق بتشريحجثة المجنى عليها وارسال تقرير وافى بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.
كان قسم شرطة المقطم تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على مبالغ مالية، كانت المتهمة أقرضتها للمجنى عليها.
وحرر المحضر اللازم وأخطرت الينابة التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.