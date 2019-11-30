مصر | مناظرة النيابة لجثة ربة منزل قتلتها صديقتها بحي الأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة ربة منزل قتلتها صديقتها بحي الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة، لجثة سيدة عثر عليها مذبوحة داخل شقتها في منطقة الأسمرات بالمقطم، أن الجثة لسيدة ثلاثينية العمر وبها جرح غائر في منطقة الرقبة الذي أدى إلى نزيف شديد، مما أدى إلى وفاتها في الحال وترتدي ملابسها كاملة.

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بالمكان المحيط بالواقعة وإرسال تقرير وافٍ بها.

كما كلفت النيابة الطب الشرعى فى وقت سابق بتشريحجثة المجنى عليها وارسال تقرير وافى بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.