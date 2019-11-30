مصر | انتقاما منه.. تشريح جثة عاطل طعن على يد مسجل بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاما منه.. تشريح جثة عاطل طعن على يد مسجل بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة عاطل طعن على يد مسجل خطر انتقاما من سرقة الأول مبلغ مالي 250 جنيها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات بمحيط مكان الواقعة وارسال تقرير مفصل بها.

البداية عندما تلقى تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده، ورود إشارة لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التعليمي تفيد باستقبالها جثة لـ"مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن.

بالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالى من ميدان المطرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى "و ا"، 41 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة "سرقة متجر".

بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م ت"، 47 سنة، عاطل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة "ب" المطرية والسابق اتهامه في 21 قضية آخرهم 21946 لسنة 2016م المطرية "سرقة متجر".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين مدممة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه منذ نحو أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية ـ دائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 250 جنيها "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه.