مصر | ضبط عاطل إدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل إدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمنزله بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة قيام عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمنزله، وبحوزته 5 طبنجات "مطموسة الأرقام" - كميات من الآدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته اعترف بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.