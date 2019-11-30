مصر | الأمن العام يداهم إحدى الجزر النيلية لاقتحام وكرا للإتجار في الهيروين بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يداهم إحدى الجزر النيلية لاقتحام وكرا للإتجار في الهيروين بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، إحدى الجزر النيلية اتخذها عناصر تشكيل عصابى مسرحا لإتجار فى مخدر الهيروين بمحافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا قيام ثلاثة عاطلين - " لهم معلومات جنائية " بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم المنيا والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وإختبائهم بإحدى الجزر النيلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مسحوق الهيروين المخدر "خام، معدة للبيع" وزنت حوالى كيلو جرام - ميزان حساس- فرد خرطوش- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.