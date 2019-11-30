مصر | الأمن العام يضبط 263 تاجر مخدرات و220 قطعة سلاح بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط 263 تاجر مخدرات و220 قطعة سلاح بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 220 قطعة سلاح نارى، 263 قضية مخدرات، وتنفيذ 85784 حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهم، إرتكبوا 48 حادث متنوع، 28 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 223 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.